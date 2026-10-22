Adolescentes en Prisión: Principales Causas por las que Cometen Delitos

Homicidio, abuso sexual, robo y secuestro son los principales delitos por los que cada vez más adolescentes ingresan a prisión en el país.

“Ahorita estoy por feminicidio (…) Ya tengo dos caídas. Por robo, fue por robo”, dijo Gustavo, adolescente privado de la libertad.

“Sí me arrepiento, pero creo toda persona haría lo que sea por su familia y sentí en riesgo a mis hermanas”, indicó Jocelyn, adolescente privada de libertad.

Elmer Soto, comisario encargado Centros de Reinserción, Chihuahua, indicó que se ha notado un incremento de casos que es "entre los 14 y 16 años”.

La economía y la desintegración familiar continúan como las principales causas por las que cometen delitos.

“Los muchachos cuando no tienen área de oportunidades regresan a su lugar seguro y parece increíble que la cárcel sea ese lugar seguro”, indicó Mario Trillo, autor del libro Cuando el silencio estalla.

Reincidencia latente

A mil 800 kilómetros de Chihuahua, en Oaxaca, las carpetas de investigación contra adolescentes incrementaron 150% en los últimos 3 años, revelan datos de la Fiscalía del estado.

En Juchitán, detectaron que los menores que trabajan mototaxis son los más vulnerables a ser captados por grupos delictivos.

A los menores en prisión, lo que más les preocupa es qué va a pasar cuando salgan. Muchos regresarán a su entorno, dónde todo empezó, la reincidencia estará latente.

Con información de N+, Luis Pavón y Mauricio Mendicuti.