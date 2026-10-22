Seguridad

Adolescentes en Prisión: Principales Causas por las que Cometen Delitos

Algunos jóvenes aseguran sentirse mejor dentro del centro de reinserción que en la calle

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Menores en Reclusión: Aumentan Casos en los Últimos Años

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La cárcel como refugio: jóvenes entre 14 y 16 años cometen delitos por falta de oportunidades. ¿Cómo evitar que la reincidencia sea su único camino? Descubre más sobre esta realidad.

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