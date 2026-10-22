Homicidios

Manifestación por Caso de Niño Asesinado Paralizó el Tráfico en Puebla

El grupo de personas presuntamente exige la liberación de un detenido tras el ataque armado registrado en San Baltazar Tetela en donde murió un menor

Protesta sobre el Boulevard Vaslequillo de Puebla provoca tráfico lento.Manifestación sobre el Boulevard Vaslequillo de Puebla provoca tráfico lento.Foto: Alberto Tejeda

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Bloqueo en Boulevard Valsequillo de Puebla por detención de joven acusado de asesinato. Tráfico afectado, busca rutas alternas.

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