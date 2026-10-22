Manifestación por Caso de Niño Asesinado Paralizó el Tráfico en Puebla

Se reportó un bloqueo sobre el Boulevard Valsequillo de Puebla por una manifestación de familiares de un detenido por el caso de un menor de dos años asesinado en San Baltazar de Tetela; el grupo de personas no permitió el paso vehicular en el cruce de la calle Libertad, a la altura de Estructuras Solana.

Derivado al cierre vial se registró congestionamiento a la altura de Ciudad Universitaria en dirección a Plaza Crystal, por lo que se recomiendó tomar vías alternas para no afectar el tiempo de llegada a sus destinos.

De manera preliminar se sabe que los inconformes protestan debido a la detención de Steven 'N' de 18 años de edad, quien fue detenido por el asesinato de un menor de dos años.

Los manifestantes exigen su liberación luego de ser señalado de participar presuntamente en un ataque armado en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela en Puebla que dejó como saldo a un menor sin vida.

Por otro lado, el fiscal especializado en investigación de homicidios, Marco Andrés Hernández Campos, informó que este 23 de octubre continuará la audiencia por el menor de edad quien falleció durante un hecho delictivo en San Baltazar de Tetela.

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Sobre la manifestación que realizaron familiares de uno de los detenidos, explicó que mantienen la comunicación y se comprometió a investigar conforme a la ley, esto agregó: "Los imputados y sus defensas se acogieron a la duplicidad de término es por ello que el día de mañana se tiene programada a las 13 horas la continuación de la audiencia inicial".

Familiares de la víctima no han emitido su postura ante estos hechos, sin embargo, se sabe que continúan colaborando con las autoridades para esclarecer el homicidio.

Con información de N+

MCS