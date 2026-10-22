Homicidios

Asesinan a Taquero a Balazos Frente al Hospital General de Salamanca, Guanajuato

Los hechos causaron alerta a clientes del lugar que estaban comiendo cuando sucedió el ataque armado

Asesinan a Taquero a Balazos Frente al Hospital General de Salamanca, Guanajuato.Asesinan a Taquero a Balazos Frente al Hospital General de Salamanca, Guanajuato. Foto: N+

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Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas por la muerte del hombre que recibió varios impactos por arma de fuego.

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