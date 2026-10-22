Asesinan a Taquero a Balazos Frente al Hospital General de Salamanca, Guanajuato

Un taquero que trabajaba frente al Hospital General de Salamanca, fue asesinado a balazos en su negocio frente a varios clientes.

Los hechos se registraron cuando el hombre atendía la taquería y dos personas comenzaron a disparale en distintas partes del cuerpo.

Los presuntos responsables huyeron, mientras testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 a pesar de la cercanía con el nosocomio.

Policías municipales arribaron al lugar y acordonaron el área para evitar la contaminación de pesquisas.

Paramédicos se encargaron de confirmar la muerte del taquero y de notificarlo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Motociclista de 24 Años Muere al Impactarse Contra Una Tolva en León, Guanajuato

Agentes estatales llegaron al lugar para comenzar con la apertura de una carpeta de investigación por lo que la vialidad tuvo que ser cerrada.

El cuerpo del taquero fue trasladado a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de muerte.