Detienen a Sujeto Buscado por Presunto Homicidio en la Sierra Norte de Puebla

Se dio a conocer la detención de Antonio ‘N’, alias ‘El Toñacas’ en el municipio de Zacatlán, quien era requerido por la autoridad judicial por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de dicha demarcación, el hecho tuvo lugar en la laguna del municipio de Chignahuapan el pasado 26 de abril de 2026.

En el operativo participaron la SSC Zacatlán, Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a través de la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos.

Investigaciones previas y reportes de inteligencia criminal señalan a este individuo como un generador de violencia prioritario en la zona, a quien se le vincula directamente en la comisión de múltiples ilícitos, entre los que destacan: robo de vehículos, robo a casa habitación y robo a transeúnte.

Esta importante detención se suma a las recientes detenciones de sujetos que formaban parte de la misma célula delictiva y cuyos miembros operaban en los municipios de Chignahuapan, Ahuazotepec y Zacatlán.

Con información de N+

GMAZ