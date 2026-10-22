Homicidios

Detienen a Sujeto Buscado por Presunto Homicidio en la Sierra Norte de Puebla

Antonio 'N' alias 'El Toñacas' era considerado como objetivo prioritario por supuestamente ser integrante de una banda delictiva de la región

Detenido Antonio N El Toñacas Homicidio Objetivo Prioritario Zacatlán Sierra Norte Puebla'El Toñacas' era considerado como objetivo prioritario de las autoridades. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán

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Detienen a Antonio 'N', alias 'El Toñacas', en Zacatlán. Acusado de homicidio y otros delitos, su captura es clave para la seguridad en Puebla. Descubre más detalles del operativo.

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