Homicidios

Localizan Cuerpo Encobijado en Colonia Las Torres Parte Baja en Tijuana, BC

La víctima contaba con huellas de violencia y estaba cubierto con una cobija sobre la calle Ejidatarios

Localizan Cuerpo Encobijado en Colonia Las Torres Parte Baja en Tijuana, BCLocalizan Cuerpo Encobijado en Colonia Las Torres Parte Baja en Tijuana, BC | Foto: N+

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