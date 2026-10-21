Localizan Cuerpo Encobijado en Colonia Las Torres Parte Baja en Tijuana, BC

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado sobre la vía pública en la colonia Las Torres Parte Baja, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron la mañana del pasado martes sobre la calle Ejidatarios, donde las autoridades fueron alertadas tras un reporte ciudadano sobre la presencia de un cuerpo a un costado de un predio.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la víctima presentaba aparentes huellas de violencia y se encontraba cubierta con una cobija.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la zona para procesar la escena del hallazgo y recolectar indicios, mientras que los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley e identificación oficial. Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

JMR