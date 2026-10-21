Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Atar y Golpear a una Mujer en Tijuana, BC

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un caso de violencia familiar y lesiones contra una mujer en la colonia Villa Fontana, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron el 19 de octubre, luego de que agentes municipales atendieran un reporte de riña recibido a través de la Central de Radio.

Al llegar al domicilio, los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien señaló que, después de ingerir bebidas alcohólicas con su pareja, ambos sostuvieron una discusión. Posteriormente, el hombre habría solicitado ayuda a otro sujeto para atarla y, una vez inmovilizada, los dos presuntamente continuaron agrediéndola físicamente.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima. También intervino el Escuadrón Violeta, cuyos integrantes trasladaron a dos menores de edad que se encontraban en el domicilio para brindarles atención conforme a los protocolos correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Delfino ‘N’, de 47 años, y Pablo ‘N’, de 48, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica. Ambos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

La SSPCM recordó que las personas que enfrenten situaciones de violencia familiar pueden solicitar apoyo al Escuadrón Violeta mediante el número telefónico (664) 680-3187.

APG