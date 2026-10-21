Seguridad

Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Atar y Golpear a una Mujer en Tijuana, BC

La víctima recibió primeros auxilios y dos menores fueron trasladados para su atención, los detenidos quedaron a disposición de la FGE

Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Atar y Golpear a una Mujer en Tijuana, BCDetienen a Dos Hombres por Presuntamente Atar y Golpear a una Mujer en Tijuana, BC | Fotos: SSPCM

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