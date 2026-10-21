COEPRIS Realiza Jornadas de Saneamiento en Colonias de Ensenada Tras Tormenta Rachel

Treinta brigadistas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizaron jornadas de saneamiento en las colonias Bronce y Escritores, en Ensenada, tras las afectaciones ocasionadas por el ciclón postropical Rachel.

Las labores incluyeron la aplicación de cal apagada en zonas afectadas por desbordamientos y la distribución de insumos para desinfectar el agua, con el objetivo de reducir los riesgos sanitarios derivados de las inundaciones.

Ante la posible contaminación por lodo, basura y aguas estancadas, las autoridades exhortaron a la población a extremar las medidas de higiene al manipular alimentos y agua potable.

También recomendaron utilizar guantes durante las labores de limpieza y evitar que niñas y niños jueguen en zonas inundadas, a fin de prevenir posibles enfermedades.

Información Diego Robles

APG