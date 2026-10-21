Sociedad

COEPRIS Realiza Jornadas de Saneamiento en Colonias de Ensenada Tras Tormenta Rachel

Las acciones incluyen aplicación de cal apagada y entrega de insumos para desinfectar agua, ante riesgos de contaminación por lodo y aguas estancadas

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