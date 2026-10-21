Sociedad

Pérdidas Agrícolas Superan los 50 Millones de Dólares Tras Rachel en Ensenada, BC

Al menos un centenar de productores resultaron afectados, autoridades buscan identificar necesidades para gestionar recursos y reactivar actividades

Pérdidas Agrícolas Superan los 50 Millones de Dólares Tras Rachel en Ensenada, BCPérdidas Agrícolas Superan los 50 Millones de Dólares Tras Rachel en Ensenada, BC | Foto: N+

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