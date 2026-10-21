Pérdidas Agrícolas Superan los 50 Millones de Dólares Tras Rachel en Ensenada, BC

La Secretaría de Agricultura inició un diagnóstico en campo para evaluar los daños que dejó el ciclón postropical Rachel en el Valle de Maneadero, en Ensenada, y gestionar apoyos para los productores afectados.

De acuerdo con el Ejido Nacionalista, las pérdidas económicas superan los 50 millones de dólares y al menos 100 productores resultaron afectados por el fenómeno meteorológico.

Como parte de las acciones, la titular de la dependencia realizó un recorrido por cuatro ranchos agrícolas y uno pecuario, donde solicitó identificar las necesidades más urgentes de los productores.

El diagnóstico permitirá ampliar las gestiones de apoyo y facilitar la reactivación de las actividades productivas en la zona afectada.

Información Diego Robles

APG