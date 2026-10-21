Homicidios

Asesinan a Balazos a Mujer en el Ex-Ejido Chapultepec en Ensenada, BC

La víctima fue localizada sin vida y con múltiples heridas de bala sobre la calle Morelos

Asesinan a Balazos a Mujer en el Ex-Ejido Chapultepec en Ensenada, BCAsesinan a Balazos a Mujer en el Ex-Ejido Chapultepec en Ensenada, BC | Foto: Cruz Roja

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