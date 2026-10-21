Asesinan a Balazos a Mujer en el Ex-Ejido Chapultepec en Ensenada, BC

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en el ex Ejido Chapultepec en Ensenada.

Los hechos se registraron durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:21 horas, sobre la calle Morelos, punto al que acudieron paramédicos de la Cruz Roja tras recibir la alerta sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego.

Al momento de brindarle los primeros auxilios, el personal determinó que la víctima presentaba lesiones en el tórax izquierdo, la región maxilar, el cuello y el cráneo. Pese a los esfuerzos de valoración, confirmaron que la paciente ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hecho.

JMR