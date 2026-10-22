Aseguran Arsenal en Presunta Casa de Seguridad en Veracruz; Hay un Detenido

En Jáltipan, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, tras el cateo a una presunta casa de seguridad, se aseguraron armas, granadas, casquillos, cerca de 50 cargadores, droga, cascos tácticos y chalecos antibalas.

Se presume que el inmueble que fue cateado por las autoridades estaría relacionado con una supuesta banda que presuntamente se dedica a realizar robos en carreteras de la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con datos obtenidos luego de un intento de asalto a un tráiler sobre la carretera Transístmica, las autoridades fueron llevadas hasta una presunta casa de seguridad.

En el lugar a donde arribaron las autoridades, fue hallado el arsenal. Asimismo, se dio a conocer que un presunto asaltante fue detenido tras un accidente registrado durante el intento del asalto.