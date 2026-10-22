Seguridad

Aseguran Arsenal en Presunta Casa de Seguridad en Veracruz; Hay un Detenido

En Jáltipan, autoridades llevaron a cabo un cateo en el que se encontraron múltiples armas y municiones presuntamente pertenecientes a una banda delictiva

Aseguran Arsenal en Presunta Casa de Seguridad en Veracruz; Hay un DetenidoUn presunto intento de asalto, llevó a las autoridades a este descubrimiento. Foto: Archivo | N+

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Cateo en Veracruz revela armas, granadas y más en una casa de seguridad. Un presunto asaltante fue detenido.

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