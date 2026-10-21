Homicidios

Hallan Cuerpo Baleado a un Costado de Carretera en Sierra Nororiental de Puebla

Cuerpos de emergencias confirmaron que el hombre encontrado a la altura del municipio de Tlatlauquitepec ya no contaba con signos vitales

Hallazgo Cuerpo Muerto Baleado Carretera Teziutlán Virreyes Tlatlauquitepec PueblaEl cuerpo tenía una herida de bala. Foto: Facebook Tráfico Puebla

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En la Sierra Nororiental de Puebla, un cuerpo baleado fue descubierto cerca de Tlatlauquitepec. La víctima sigue sin identificar y se desconocen los motivos del ataque.

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