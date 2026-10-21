Hallan Cuerpo Baleado a un Costado de Carretera en Sierra Nororiental de Puebla

Un hombre fue hallado muerto y con una lesión de bala en las inmediaciones del entronque a Oyameles, sobre la carretera Teziutlán-Virreyes, en el municipio poblano de Tlatlauquitepec.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de un masculino que permanecía tendido sobre la vialidad y no respondía a los llamados.

Paramédicos también arribaron al sitio y confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. Además de encontrar en el cuerpo una lesión ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida, no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió la agresión, ni se cuenta con información sobre posibles responsables o el motivo del ataque.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla arribaron hasta el lugar del hallazgo para iniciar con los protocolos correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Con información de N+

GMAZ