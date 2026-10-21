Evacuan a Habitantes del Sur de Veracruz tras Aumento de Ríos en la Zona por Frente Frío 2

Según lo informado por la Secretaría de Protección Civil (SPC), se dio a conocer que se coordina la evacuación preventiva de la población ubicada en zonas bajas del municipio de Hueyapan de Ocampo, en la zona sur de la entidad veracruzana, ante el incremento de los niveles de los ríos asociados a las lluvias del Frente Frío 2.

Asimismo, se dio a conocer que los planes DN-III-E, Marina, Guardia Nacional y Tajín permanecen activos en la zona para apoyar las labores de prevención, vigilancia y atención a la población, entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la SPC y autoridades municipales.

En este sentido, las autoridades exhortan a las familias que habitan en zonas de riesgo a trasladarse a los refugios temporales habilitados, atender las indicaciones del personal de Protección Civil y a no esperar a que aumente el nivel del agua para ponerse a salvo.