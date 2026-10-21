Sociedad

Evacuan a Habitantes del Sur de Veracruz tras Aumento de Ríos en la Zona por Frente Frío 2

En el municipio de Hueyapan de Ocampo, las autoridades han comenzado la evacuación de la población ante el incremento de los afluentes

Evacúan a Habitantes del Sur de Veracruz tras Aumento de Ríos en la ZonaLos planes DN-III-E, Marina, Guardia Nacional y Tajín permanecen activos en la zona. Foto: N+

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Evacuación en Hueyapan de Ocampo por el aumento de ríos. Protección Civil activa planes de emergencia.

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