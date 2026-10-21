Seguridad

Diputados Aprueban Tipificar el Reclutamiento Forzado y Castigarlo con 25 Años de Prisión

El reclutamiento forzado para formar parte de algún grupo delictivo será castigado en México tras aprobarse en la Cámara de Diputados

Diputados aprueban tipificar reclutamiento forzado.jpgCuartoscuro
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