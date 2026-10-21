Diputados Aprueban Tipificar el Reclutamiento Forzado y Castigarlo con 25 Años de Prisión
El reclutamiento forzado para formar parte de algún grupo delictivo será castigado en México tras aprobarse en la Cámara de Diputados
El reclutamiento forzado para formar parte de algún grupo delictivo será castigado en México tras aprobarse en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos a favor, reformas para tipificar el delito de reclutamiento forzado de personas para formar parte de algún grupo delictivo. Además, esto será castigado hasta con 25 años de prisión.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...
Al respecto, el diputado Julio César Moreno, dijo que con esto buscan hacer frente a uno de los problemas más graves que afectan la seguridad en e país que es el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por parte de organizaciones criminales.
"Estamos hablando de personas que, mediante engaños, amenazas, violencia o aprovechándose de sus necesidades son incorporadas a organizaciones delictivas”, indicó durante su posicionamiento.
Las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de Reclutamiento Criminal, establecen que el delito se perseguirá de oficio.
Dicho delito será castigado de 10 a 20 años de cárcel y multas de 585 mil hasta los 5 millones 850 mil pesos, cuando la víctima sea engañada por medios impresos o electrónicos para formar parte del grupo delictivo.
Sin embargo, esta pena aumentará de 15 a 25 años de prisión y de un millón 170 mil hasta 9 millones 360 mil pesos, cuando se ejerza la intimidación, amenaza, coacción, violencia física o abuso de poder.
El diputado Guillermo Anaya, indicó en tribuna: “Hoy no estamos discutiendo solamente una reforma legal, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a quienes les están arrebatando su infancia, sus sueños, su libertad”.
El diputado Miguel Alonso Reyes, habló de las cifras de la Red de los Derechos de la Infancia en México y la Unicef que estiman que entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país. La reforma fue turnada al Senado para su análisis.
Información N+