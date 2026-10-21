Sociedad

Senado Aprueba Reformas para Proteger a Menores en el Uso de Herramientas Digitales

Los legisladores aseguraron que se privilegiará el interés superior de la niñez sobre cualquier interés comercial

Senado Aprueba Reformas para Garantizar Protección de Niños en Entornos DigitalesRegular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niños y adolescentes. Foto: Cuartoscuro

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