Senado Aprueba Reformas para Proteger a Menores en el Uso de Herramientas Digitales

Por unanimidad, el pleno del Senado de México aprobó reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, esto para proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de herramientas digitales.

El senador Manuel Huerta, explicó que la reforma a la ley incorpora tres obligaciones concretas:

Limitar el tratamiento de datos a lo estrictamente necesario para el funcionamiento básico del servicio

Abstenerse de realizar perfiles automatizados destinados a publicidad personalizada o explotación comercial dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes.

Establecer mecanismos sencillos y accesibles para quienes ejerzan la patria potestad o tutela, puedan solicitar la cancelación o eliminación de esos datos.

De acuerdo con las nuevas disposiciones se establecen que, cuando se recaben o utilicen datos personales de niñas, niños y adolescentes, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. De esta forma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrá emitir bases o lineamientos que faciliten el tratamiento de estos datos.

Los legisladores dejaron en claro que, en todo momento, se privilegiará el interés superior de la niñez sobre cualquier interés comercial.

Se prevé la implementación de mecanismos simples y accesibles para que quienes ejerzan la patria potestad o tutela puedan solicitar la cancelación o eliminación de los datos personales.

La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y ratificación.

Durante la sesión de este martes, por vez primera, participó un joven con discapacidad no verbal. A través de un dispositivo de comunicación aumentativa Daniel Robles, pidió a los senadores que incluyan en sus reformas legales apoyos para dar voz a quienes por algún problema no pueden hablar.

Explicó esto a través de un dispositivo electrónico que él usa para expresarse: "Vivo una condición llamada comúnmente parálisis cerebral severa, que sólo me permite controlar mis ojos. Cabe aclarar que mi lesión es solamente motora, no intelectual (…) ¿Se resignarían a que otros hablaran por ustedes? Mi propuesta es simple, concreta y profundamente justa: Incluyan la Comunicación Aumentativa y Alternativa en su agenda”, dijo.

Con informa1ción de Claudia Flores

HVI