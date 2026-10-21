Secretario Particular del Alcalde de Miahuatlán, Oaxaca, es Víctima de Ataque Armado

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que Luis Azariel Ramírez Silva, secretario particular del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, fue víctima de una agresión con arma de fuego este lunes.

Los hechos ocurrieron entre las 19:30 y las 20:00 horas, en la calle Independencia, frente al domicilio marcado con el número 157, en la colonia La Merced.

Ramírez Silva se encontraba frente a su domicilio cuando sujetos, hasta el momento no identificados, le dispararon, lo que le provocó diversas lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Tras el ataque, el funcionario fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde recibió atención médica.

La dependencia informó que la víctima permanece hospitalizada y que solicitó a la Policía Estatal vigilancia fija, permanente e ininterrumpida, a fin de salvaguardar su integridad física.

El caso se investiga bajo la carpeta 23775/MIAHUATLÁN/2026, por el delito de homicidio en grado de tentativa. Hasta el momento no hay personas identificadas como responsables, por lo que la carpeta se integra contra quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los autores de la agresión.

AMP