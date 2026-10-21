Seguridad

Secretario Particular del Alcalde de Miahuatlán, Oaxaca, es Víctima de Ataque Armado

Ramírez Silva se encontraba frente a su domicilio cuando sujetos le dispararon; la Fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación

Policía Municipal de Miahuatlán. Foto: ArchivoPolicía Municipal de Miahuatlán. Foto: Archivo

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