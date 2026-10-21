Seguridad

Detienen a Sujeto que Presuntamente Asaltó a Compradores de Vehículo en Puebla

José Erick 'N' habría participado en el atraco ocurrido en San Juan Tuxco, junta auxiliar del municipio poblano de San Martín Texmelucan

Detenido José Erick N Asalto Venta Vehículo San Juan Tuxco San Martín Texmelucan PueblaJosé Erick 'N' supuestamente es integrante de la banda delictiva 'Los Cachorros'. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Pública San Martín

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Capturan a presunto asaltante en Puebla tras operativo policial. José Erick 'N' vinculado a 'Los Cachorros', dedicados a extorsión y robos. Conoce los detalles del caso.

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