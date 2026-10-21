Detienen a Sujeto que Presuntamente Asaltó a Compradores de Vehículo en Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de un sujeto que presuntamente cometió un asalto durante una falsa venta de vehículo.

El arresto deriva de un reporte ciudadano, en el que las víctimas refirieron que al realizar la compra de un vehículo en la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco, fueron interceptadas por dos motocicletas con individuos a bordo, quienes los despojaron a mano armada de dinero en efectivo y equipos de telefonía móvil.

De manera inmediata las autoridades implementaron un intenso operativo de búsqueda y movilización policial en la zona. Como resultado, se logró visualizar una motocicleta con características coincidentes con las reportadas.

Al darle seguimiento y alcance, lograron la detención de un masculino identificado como José Erick ‘N’ que cumplía con las características de uno de los presuntos implicados en el hecho delictivo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan Asalto durante Falsa Compra-Venta de Auto en San Martín Texmelucan, Puebla

Los oficiales realizaron las gestiones correspondientes para que las víctimas realizaran el reconocimiento conforme a protocolo, resultando positivo el señalamiento directo, por lo que se procedió conforme a derecho ante la autoridad competente.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto forma parte de la banda criminal ‘Los Cachorros’ que se dedica a actividades delictivas como extorsión vía redes sociales, conocidas también como falsas ventas de vehículos, además de robo de vehículos y a transeúnte con violencia.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ