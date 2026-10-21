Localizan a Adolescente Presunta Víctima de Extorsión en Coronango, Puebla

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango informaron que localizaron y pusieron a salvo a un joven de 17 años de edad, quien presuntamente era víctima de un intento de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual.

El propietario de un establecimiento alertó sobre la posible no localización de su colaborador menor de edad, señalando que la víctima podría encontrarse en inmediaciones de la Privada 3 de mayo y 5 de mayo Sur, en la cabecera municipal.

Los uniformados acudieron a la zona, logrando ubicar al adolescente en el sitio referido. Al entablar comunicación con él, manifestó que mantenía una videollamada con sujetos desconocidos que inicialmente solicitaron un servicio técnico.

Bajo el argumento de verificar la autenticidad del servicio, los presuntos extorsionadores obtuvieron el contacto de un familiar, a quien posteriormente llamaron para exigir dinero a cambio de una supuesta liberación, simulando tenerlo privado de la libertad.

Al constatar que el menor se encontraba en buen estado de salud y que se trataba de un engaño telefónico, los oficiales le indicaron cortar la comunicación de manera inmediata y activaron los protocolos de acompañamiento para su resguardo.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Comisaría de Seguridad Pública, donde fue entregado a sus familiares. Asimismo, se le brindó a la familia la orientación jurídica para formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Con información de N+

GMAZ