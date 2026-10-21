Seguridad

Localizan a Adolescente Presunta Víctima de Extorsión en Coronango, Puebla

El propietario de un establecimiento reportó a las autoridades la posible no localización de su colaborador menor de edad en la cabecera municipal

Localizado Adolescente Víctima Extorsión Secuestro Virtual Privada 3 de Mayo Coronango PueblaEl menor de edad fue engañado para entregar el número telefónico de un familiar. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Un adolescente de 17 años fue rescatado en Coronango, Puebla, tras ser víctima de un intento de extorsión telefónica. La policía lo localizó sano y salvo. Conoce los detalles de este caso.

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