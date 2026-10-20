Rescatan a Comerciante Secuestrado en la Ciudad de Puebla; Hay Dos Detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer detuvo a Arturo ‘N’, de 31 años, y Alma Esperanza ‘N’, de 30 años, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de secuestro, durante una intervención realizada en la junta auxiliar de La Resurrección, municipio de Puebla.

De acuerdo con la investigación, el pasado 8 de octubre de 2026, un comerciante que se encontraba en su puesto de ropa en inmediaciones de la CAPU fue abordado por seis hombres, quienes le exigieron dinero por concepto de cobro de piso. Posteriormente, uno de ellos regresó y la víctima se retiró en su compañía.

Esa misma noche, su esposa recibió llamadas en las que le exigieron la cantidad de 800 mil pesos a cambio de su liberación, cantidad que, tras la negociación, se intentó reducir a 30 mil pesos.