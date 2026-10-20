Seguridad

Rescatan a Comerciante Secuestrado en la Ciudad de Puebla; Hay Dos Detenidos

La víctima fue llevada por seis sujetos tras no pagarles el cobro de piso de su negocio en inmediaciones de la CAPU, en la capital poblana

Detenidos Arturo N Alma Esperanza N Secuestro Cobro de Piso Comerciante Rescatado CAPU PueblaArturo 'N' y Alma Esperanza 'N' fueron arrestados durante el operativo en La Resurrección. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Comerciante secuestrado en Puebla por cobro de piso es rescatado. La FGE detiene a dos sospechosos con armas y drogas. Más detalles aquí.

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