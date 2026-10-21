Seguridad

Adelantan Audiencia por Feminicidio de Brenda Denisse en Mexicali, Baja California

El juicio fue adelantado para el mes de diciembre de manera presencial, luego de que su familia dialogara con el presidente del Poder Judicial

Adelantan Audiencia por Feminicidio de Brenda Denisse en Mexicali, Baja CaliforniaAdelantan Audiencia por Feminicidio de Brenda Denisse en Mexicali, Baja California | Foto: N+

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