Adelantan Audiencia por Feminicidio de Brenda Denisse en Mexicali, Baja California

Tras constantes llamados de la familia exigiendo acelerar el proceso penal, fue adelantada la fecha para la realización de la audiencia intermedia en el caso del feminicidio de Brenda Denisse, joven asesinada en Mexicali en el año 2021.

Los familiares de la víctima habían denunciado públicamente que el avance judicial marchaba con severa lentitud debido a la suspensión recurrente de las diligencias. Sin embargo, precisaron que el ajuste en la agenda se logró tras entablar un diálogo directo con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López.

Con esta resolución, la audiencia programada originalmente para febrero de forma virtual fue reprogramada para el próximo mes de diciembre y se desarrollará de manera presencial, lo que permitirá reactivar las etapas procesales correspondientes en busca de justicia.

JMR