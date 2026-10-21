Resultados Sorteo Mayor 4032 de Lotería Nacional Hoy 20 de Octubre 2026: Lista Números Ganadores

Hoy, como cada martes, se celebra el Sorteo Mayor 4032 que entrega 21 millones de pesos al ganador del Premio Mayor, y en el que participan 60 mil billetes. Si compraste "cachito" sigue leyendo porque a partir de las 20:00 horas se darán a conocer los resultados de la Lotería Nacional de este 20 de octubre de 2026.

Los Niños Gritones serán los encargados de anunciar los números ganadores del Sorteo Mayor 4032 que rinde homenaje al 90 aniversario de Deportes Martí. La ceremonia de premiación iniciará en punto de las 20:00 horas de este martes.

Se trata de una de las 13 rifas contempladas en el Calendario de la Lotería Nacional de Octubre 2026, que ofrece distintas oportunidades de obtener premios millonarios.

El Sorteo Mayor 4032 de este 20 de octubre 2026 está dedicado al 90 aniversario de Deportes Martí. Foto: Lotería Nacional.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional en vivo?

La Lotería Nacional habilita una transmisión en su cuenta de Youtube para seguir en vivo el Sorteo Mayor 4032. Aunque la ceremonia inicia a las 8 de la noche, desde minutos antes se pueden observar los preparativos de las urnas de donde habrán de salir los billetes ganadores.

Para ver la transmisión en directo sólo hay que entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional, ubicar el apartado "Sorteos Tradicionales" y dar clic en la pestaña "En Directo".

Resultados Lotería Nacional 20 de Octubre 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4032

En caso de que no puedas sintonizar la transmisión en vivo, en este apartado se enlistarán los números ganadores del Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional de esta noche. Además se dará a conocer el monto de los premios que obtuvieron.

Durante la ceremonia se entregan 466 Premios Directos, incluido el de 21 millones de pesos. Estos billetes corresponden a los números anunciados por los Niños Gritones de la Lotería Nacional.

El número 35668 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 30629 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 36803 obtiene premio de 900, 000.

El número 03528 obtiene premio de 240, 000.

El número 42213 obtiene premio de 240, 000.

El número 59413 obtiene premio de 240, 000.

El número 38740 obtiene premio de 240, 000.

El número 27531 obtiene premio de 120, 000.

El número 18434 obtiene premio de 120, 000.

El número 21517 obtiene premio de 120, 000.

El número 48536 obtiene premio de 120, 000.

El número 52381 obtiene premio de 120, 000.

¿Cómo aseguro el Premio Mayor de $21 millones de la Lotería Nacional?

Tal como te adelantamos, el sorteo de este martes entrega 21 millones de pesos al ganador del Premio Mayor, quien debe invertir 1,800 pesos en comprar 60 "cachitos" o billetes (equivalentes a 3 series) para participar por este monto.

Quien compra sólo 1 serie (20 cachitos), participa por ganar hasta 7 millones de pesos. En tanto que aquellas personas que sólo adquieren un billete concursan por ganar hasta 350 mil pesos.