Economía

Ebrard Afirma Que el T-MEC Va a Estar Vigente Una Década; 'Se Superó el Riesgo'

El tratado continuará operando bajo un esquema de revisiones anuales, sostuvo el secretario de Economía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: CuartoscuroMarcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

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