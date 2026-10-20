Ebrard Afirma Que el T-MEC Va a Estar Vigente Una Década; 'Se Superó el Riesgo'

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este martes que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá vigente durante 10 años.

Ante los riesgos, el tratado continuará operando bajo un esquema de revisiones anuales, dijo Ebrard tras su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

"Hubo riesgo, pero se sorteó. Hoy en día queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años. Vamos a hacer una revisión anual; la más amplia probablemente sea la de este año", sostuvo el secretario de Economía.

Este martes, Ebrrd recibido por el presidente de la Jucopo, el senador Ignacio Mier Velazco, junto con integrantes de la junta y senadores de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC.

"Más o menos llevamos como unas 115 reuniones, y en las 115 reuniones hasta el día de hoy, me refiero a de Comercio, Tratado 232, nunca me han planteado ese tema (narcotráfico) porque está en otra mesa. Lo que es comercio e inversión es lo que nosotros estamos viendo", añadió.

El funcionario federal dijo que eso "es lógico por una razón, porque la relación de México con Estados Unidos es tan larga, tan amplia, que no podrías tener un avance de ninguna especie, ni le conviene a ninguno de los dos países estar mezclando todos los temas".

La reunión se llevó a cabo como parte del análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro permitió revisar a detalle la política económica y las negociaciones en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ebrard aseguró esque, a pesar de los constantes señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al problema del narcotráfico en México, este tema no se discute ni ha afectado, hasta ahora, la mesa de negociación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

AMP