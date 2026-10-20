Política

Senado Aprueba la Ley de Economía Digital para Reducir hasta en 50% Pagos en Efectivo

El dictamen, que busca impulsar los pagos digitales en México, fue aprobado con 72 votos a favor y 34 en contra

Billetes mexicanos de diferente denominación. Foto: N+Billetes mexicanos de diferente denominación. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+