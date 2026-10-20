Senado Aprueba la Ley de Economía Digital para Reducir hasta en 50% Pagos en Efectivo

El pleno del Senado aprobó este martes la expedición de la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos que busca reducir el uso del dinero en efectivo en el país.

Con 72 votos a favor y 34 en contra, fue aprobado en lo general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. El decreto fue enviado a la presidenta Sheinbaum para su promulgación.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca reducir en un 50% el uso de efectivo —con enfoque principal en transacciones menores a 500 pesos y sectores como gasolineras y casetas— para el año 2027.

“Nosotros calculamos, y esto es una conversación con el Banco de México, que en el primer año tendríamos que llegar a un 50% y esto se va a ir incrementando en el tiempo. Puede ser que sea más rápido, es un cálculo conservador”, explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 24 de septiembre.

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El dictamen deriva de una minuta enviada por la Cámara de Diputados con la que se crea una norma de 22 artículos y cinco transitorios, la cual considera a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y de crédito, el servicio de domiciliación y la transferencia de fondos, entre otros, como medios de pago digitales y electrónicos a los que pueden recurrir los usuarios.

Para la implementación de esos medios digitales y electrónicos, precisa la norma, los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover su uso entre los usuarios, además de adoptar las medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan esas modalidades.

También estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes, en las que solo se aceptarán los pagos digitales.

Además, precisa que se permitirá el uso de efectivo y el cheque cuando alguna contingencia imposibilite esas formas de transacción.

AMP