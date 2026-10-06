Política

Diputados Aprueban Nueva Ley de Pagos Digitales para Reducir Uso de Efectivo; Pasa al Senado

La iniciativa busca acelerar la adopción de pagos digitales en México aprovechando las capacidades con sistemas como el SPEI y CoDi

Diputados Aprueban Nueva Ley de Economía Digital para Reducir Uso de EfectivoLa cámara baja aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Foto: AP / Archivo
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