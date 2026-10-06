Diputados Aprueban Nueva Ley de Pagos Digitales para Reducir Uso de Efectivo; Pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular la iniciativa presidencial por la que se expide la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. El dictamen fue turnado al Senado.

Con 330 votos a favor y 112 en contra, la iniciativa que busca reducir el uso de efectivo en el país fue avalada en lo general por los diputados. Más tarde fue aprobada en lo particular con 327 a favor y 122 en contra.

La iniciativa busca acelerar la adopción de pagos digitales en México aprovechando las capacidades del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi para transferencias inmediatas.

Esta ley fue propuesta por el Ejecutivo Federal con el objetivo de contribuir a la seguridad, la eficiencia y la formalización de comercios y productos al digitalizar los pagos y disminuir el uso de efectivo en el país.

La nueva ley promueve la adopción e implementación de pagos digitales vía SPEI y CoDi para transferencias electrónicas en solo 3 pasos; además, el cobro en comercios podrá realizarse desde el celular sin comisiones y con recepción instantánea del dinero.

Desde inicio de año, la eliminación gradual del efectivo inició en sectores estratégicos como en gasolineras y carreteras.

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