La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reveló que cuentan con carpetas de investigación y domicilios ubicados, como parte de la investigación sobre probables actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, dicha información la dio a conocer luego de que este día, tuviera una reunión de trabajo a puerta cerrada en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

"Tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios, que tenemos ya que ver y ya haremos las acciones ministeriales que se requieren... tengo 15 carpetas de investigación abiertas", y aseguró que están avanzando.

A pregunta expresa sobre los videos que circularon en redes sociales donde se revelan presuntos actos de corrupción que involucran a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la fiscal indicó que se requiere un análisis serio, "muy profundo de toda la documentación que tenemos".

Incluso señaló que peritos de la FGR están trabajando para esto, para que pronto puedan tener una conclusión "en un plazo no muy, no muy largo”.

En conferencia de prensa, tras su reunión de 3 horas en la Jucopo, la fiscal aseguró que Guadalupe Taddei sigue en México, pero no es buscada por la dependencia porque no existe aún una orden de aprehensión en su contra.

Reiteró que antes de judicializar el caso con base en rumores, deben tener todos los peritajes sobre el asunto, incluyendo la revisión de los documentos recolectados hasta ahora.

Sobre "El Chapo Isidro", detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, la fiscal indicó que primero será juzgado en México, a pesar de la solicitud formal de extradición de Estados Unidos.

“Tenemos órdenes de aprehensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país... acaba de pedir una duplicidad, vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”.

Señaló que además existen otras personas vinculadas al caso que permanecen bajo la investigación de la FGR en Sinaloa. Dijo que órdenes de aprehensión que en su momento serán ejecutadas, sin precisar identidades, ni plazos.

Aclaró que, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contra 10 funcionarios de Sinaloa para su extradición, encabezados por el exgobernador Rubén Rocha Moya, quienes fueron acusados de tráfico de drogas hacia su país.

Con información de Cinthya Marín.