Como Isaac Lagunes Rodríguez, de 19 años, fue identificado el joven que terminó ejecutado mientras se encontraba al interior de un salón de eventos en el municipio de Acayucan, donde se celebraban unos quince años.

De acuerdo con la información recabada, el joven Isaac era estudiante de la carrera de Nutrición y Educación Alimenticia en una universidad privada.

Según lo informado, los hechos se registraron la madrugada del pasado domingo 22 de noviembre, cuando el joven trabajaba como ayudante de herrero y había acudido al salón para apoyar los trabajos del equipo de iluminación.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informaron que ya realizan las investigaciones ministeriales correspondientes para lograr el esclarecimiento de estos hechos. Hasta el momento no hay personas detenidas.