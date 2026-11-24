Diversas familias que acuden a los centros comerciales y observan decoraciones propias de la temporada decembrina suelen tener la inquietud de cuándo se pone el nacimiento de Navidad y qué figuras no pueden faltar.

Cuando se tiene la convicción de desempolvar el nacimiento de donde estaba guardado, esa es señal que marca el verdadero comienzo de la temporada navideña.

Tradicionalmente, las familias colocan los nacimientos para honrar a Jesús; sin embargo, dar vida a esta escena implica tiempo y dinero.

Se tiene que tomar en cuenta colocar la Sagrada Familia y no debe faltar “El Niño Jesús” como la figura central, que representa la encarnación de Dios.

En muchas tradiciones, el pesebre permanece vacío durante todo el Adviento, y la figura del Niño Jesús no se coloca hasta la Nochebuena, el 24 de diciembre.

Otra figura es la Virgen María, que suele representarse arrodillada o sentada cerca del pesebre, en actitud de adoración. Representa la fidelidad y la pureza.

San José: A menudo aparece de pie o arrodillado frente a María, sosteniendo un báculo o un farol. Representa la protección y el cuidado terrenal del “niño divino”.

Los animales son otros elementos vitales en los nacimientos que incluyen un buey y un asno; el primero simboliza al pueblo judío o a los animales puros de la Antigua Alianza.

De acuerdo con el sitio especializado Top Treasures, el asno simboliza al mundo gentil, representando la humildad y el servicio. Juntos, significan que el salvador vino para todos los pueblos.

Otras figuras son los pastores y las ovejas, que fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento; esto comparte el mensaje de que la Navidad está al alcance de todos.

Los Reyes Magos: Gaspar, Melchor y Baltasar representan a las naciones del mundo; sus regalos tienen una carga de simbolismo: el oro representa la realeza; el incienso, la divinidad; y la mirra, la humanidad o mortalidad.

El ángel: Los personajes del belén suelen incluir por lo menos un ángel, a menudo Gabriel; se coloca sobre el techo del establo o suspendido en la parte superior; este representa al mensajero divino.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió para esta temporada una lista de algunas opciones donde se pueden adquirir productos de las fiestas decembrinas y los costos.

Tlalpujahua, Michoacán. Desde septiembre a diciembre, se lleva a cabo la Feria de la Esfera. En este pueblo mágico se produce una amplia variedad de esferas, desde las tradicionales hasta las figuras de temporada, además de coronas, nacimientos y árboles de Navidad hechos con ramas. Vale la pena visitar los talleres artesanales.

Santiago Acatlán, Puebla. Se encuentra aproximadamente a 45 min de Puebla capital. En este poblado, muchas familias de artesanos se dedican a la elaboración de piezas para nacimientos, desde niños Dios, vírgenes, pastores, animales y otras figuras hechas a base de yeso, pasta y resina, entre otros.

Zumpango, Estado de México. Ubicado al norte de la CDMX, se fabrican diferentes modelos de esferas mediante la técnica de vidrio soplado.

Chignahuapan, Puebla. En este Pueblo Mágico, los artesanos crean diversos adornos navideños, entre ellos, las tradicionales esferas, así como bases para esferas, arreglos, coronas, nacimientos, entre otros objetos para decoración del hogar.

Tlaquepaque, Jalisco. Aquí se pueden adquirir productos con diversas temáticas para un nacimiento original.

Piedra Blanca, Veracruz. En este pueblo podrás encontrar artesanías navideñas hechas con materiales de piedras, bejuco, troncos y hasta ramas secas para fabricar guirnaldas, coronas, venados, portales, pozos y puentes para nacimientos.

San Salvador Huixcolotla, Puebla. Conocida como la cuna del papel picado y el decorado del papel china, además de adornos navideños como faroles, piñatas, árboles navideños, esferas de papel para colgar y adornar.

Tlalmanalco, Estado de México. Por la cercanía con los bosques, los artesanos aprovechan lo que estos les brindan para elaborar artesanías hechas con madera en forma de adornos y decoraciones como renos, coronas para la puerta, piñas de pino y ramas para decorar, por mencionar algunos.



¿Cuáles son los precios de los nacimientos?

Profeco recabó precios de nacimientos en los tianguis o mercados públicos y estos pueden oscilar los 300 pesos por muy económicos, con al menos 9 piezas de tamaño tradicional de 10 centímetros.

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En tiendas departamentales se pueden disparar a cerca de los 7 mil pesos con 10 piezas y con un tamaño de 40 centímetros.

Los expertos en finanzas personales mencionan que en la elección se debe tomar en cuenta el presupuesto para no endeudarse, porque los nacimientos, por muy variados que sean sus detalles, formas y tamaño, tienen los mismos personajes emblemáticos y la intención común de disfrutar la Navidad.

HVI