Desde esta tarde, en Tláhuac, un bloqueo de locatarios del Mercado San Lorenzo Tezonco ha provocado caos vial en el oriente de la Ciudad de México (CDMX), aseguran que constantemente son víctimas de extorsión y amenazas. De hecho, uno de sus compañeros se encuentra en prisión por el delito de homicidio luego de que presuntamente se defendió de extorsionadores.

Los inconformes llevan a cabo un cierre en el cruce de Periférico Oriente y Avenida Tláhuac, donde colocaron mantas con la exigencia de justicia para Alfredo “N”, conocido como “Fredy”.

Debido a este bloqueo se registran graves problemas a la movilidad, principalmente para aquellas personas que tienen la intención de llegar al paradero de Tláhuac. Los comerciantes indican que no se moverán del sitio hasta que las autoridades hagan caso a sus demandas. En el lugar se encuentran policías capitalinos.

Entre ellas piden que se detenga a prestamistas “gota a gota”, así como que su compañero Fredy siga su proceso en libertad. Hasta el momento llevan más de tres horas en el punto del bloqueo, por lo que personal de Tránsito ha indicado que los automovilistas tienen como alternativas:

Av. San Lorenzo

Calzada Ermita Iztapalapa

Canal de Chalco

Camino Real a Zapotitlán

¿Qué pasó con Fredy, locatario del Mercado de San Lorenzo Tezonco?

Los trabajadores del Mercado de San Lorenzo Tezonco, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, señalan que Alfredo “N” fue víctima de extorsión. Según testigos, Fredy fue agredido por un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera, quienes le exigían un pago de un millón de pesos por una deuda de alrededor de 36 mil pesos.

“El señor Fredy estaba pagando una deuda que no era de él, por ayudar a otras personas, y tuvo que cerrar su negocio dentro del mercado por las mismas amenazas y extorsiones de esta gente”, contó a N+ una de las comerciantes.

Según el relato, el día de los hechos, Alfredo “N” fue golpeado y amenazado con hacerle daño a él y a su familia si no pagaba la cantidad solicitada por cuestiones de “intereses”

“Llegaron a golpearlo como muchas veces, muchos nos dimos cuenta, desgraciadamente. Llegaban, lo amenazaban, lo golpeaban, y esta ocasión no había nadie para defenderlo y él se defendió, por eso es que está en el lugar en el que está, él solito se entregó”, indicó.

Alfredo “N” se encuentra en prisión, ya que luego de ser agredido presuntamente con un arma blanca, él se defendió y ambas personas señaladas de extorsionar perdieron la vida.

En el bloqueo en Tláhuac hoy, los locatarios del Mercado de San Lorenzo Tezonco aseguran que la pareja de extranjeros tenía la misma práctica de intimidación con otros compañeros que también perdieron sus fuentes de ingreso por miedo.

EPP