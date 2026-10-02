Desaparecidos

Denuncian Extorsiones a Familiares de Desaparecidos en Jalisco

Advierten sobre engaños dirigidos a personas buscadoras; exigen dinero a cambio de información sobre el paradero de la víctima

Familiares de desaparecidos denuncian extorsionesCriminales exigen dinero a cambio de información sobre el paradero de la víctima. Foto: N+

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Extorsionadores engañan a familias de desaparecidos prometiendo información falsa

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