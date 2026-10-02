Denuncian Extorsiones a Familiares de Desaparecidos en Jalisco

La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda alertó a familiares de personas desaparecidas sobre extorsiones y falsos gestores que aprovechan la incertidumbre para obtener dinero.

Personas desconocidas se comunican a números personales para asegurar que tienen información sobre el paradero de la víctima y exigir fuertes cantidades de dinero, aunque no cuentan con datos sobre la persona buscada.

Edna Montoya, secretaria de Inteligencia y Búsqueda, compartió: "Personas que no conocen el dolor ni la ética, ni límites, aprovechan la incertidumbre y la desesperación de quienes buscan a un ser querido desaparecido. Cuando se publican números y datos personales en redes sociales, los criminales se aprovechan para engañar a las familias haciendo creer que tienen pistas con el propósito de obtener beneficio económico".

Por ello, las autoridades recomiendan a las familias y víctimas indirectas evitar publicar fichas que incluyan datos personales o números telefónicos particulares. Instan a priorizar la difusión de fichas de búsqueda oficiales de las comisiones Estatal o Nacional, que contienen exclusivamente números oficiales.

La secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, alertó también sobre falsos gestores que prometen facilitar trámites a los familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, las autoridades reiteran que todos esos trámites son totalmente gratuitos y no existen gestorías para realizarlos.