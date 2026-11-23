Parastoo Ahmadi fue castigada y recibió 74 latigazos en Irán por cantar sin su velo durante un concierto que transmitió en línea, pero ¿quién es ella y qué pasará ahora con su carrera?

La cantante iraní fue acusada por "atentar contra la decencia pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en Internet", junto a sus cuatro compañeros de grupo, indicaron medios locales.

Según las autoridades, Parastoo Ahmadi cantó sin el hiyab obligatorio junto a músicos varones durante una presentación en Qom, al sur de Teherán, en diciembre de 2024.

La legislación iraní obliga a las mujeres a usar el velo; no obstante, estas normas se han incumplido cada vez más en las calles de la capital y de otras localidades.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se muestra el momento en el que presuntamente Parastoo Ahmadi es castigada al aire libre.

Parastoo Ahmadi ‌y las otras cuatro personas de su grupo musical tienen prohibido realizar actividades artísticas y musicales, así como viajar, durante dos años.

¿Quién es Parastoo Ahmadi, cantante iraní?

Parastoo Ahmadi, de 29 años de edad, nació en Nowshahr, Irán. Es una cantante y artista iraní que interpreta música tradicional persa y folclórica. Su carrera inició desde temprana edad con el piano y el canto.

Su estilo musical destaca por piezas tradicionales, pero también por usar sus letras como protesta ante hechos sociales y culturales que ocurren en su país.

Parastoo Ahmadi también tiene conocimientos en cine por la Universidad Internacional Soureh. Entre sus canciones más populares se encuentran Sar Kooye Doost, Aziz Joon, Kamar Bareek, Mara Bebos, Lahze Didar, Cheh Sazam y Az Khoon-e Javanan-e Vatan.

EPP