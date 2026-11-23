La sorpresiva restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia marca el cierre, al menos parcial, de uno de los episodios más delicados en la historia reciente de la industria de la tecnología.

Después de semanas de incertidumbre y de una investigación interna desencadenada por informes que lo vinculaban con una presunta operación de inteligencia extranjera, el Consejo de Administración decidió devolverle el cargo de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo.

Pero, ¿qué motivó exactamente esta decisión? Se trata de una combinación de factores empresariales, estratégicos y de seguridad nacional.

El respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue vital. Tras su regreso de China, el mandatario pidió una “segunda oportunidad” para Jensen Huang, a quien calificó como una de las mentes más brillantes del mundo, desestimando los supuestos señalamientos por una presunta relación con una espía china.

“Me gustaría que Jensen ofreciera una disculpa sincera y regresara”, dijo Trump desde la Casa Blanca, lo que habría abierto la puerta a que se reconsiderara la posición de Jensen al frente de su compañía, a la que había renunciado el pasado 12 de noviembre, provocando una crisis financiera y una caída de entre el 14% en Wall Street.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Empleados de Nvidia Aclaman a Jensen Huang al Regresar a su Puesto como CEO de la Compañía

Pero el fin de semana fue clave para el gran regreso. De acuerdo con el comunicado emitido por Nvidia, en donde confirmó la decisión, dijo que el Consejo de Administración votó por unanimidad para restituir a Huang tras mantener una serie de conversaciones y reuniones con él.

La junta señaló que quedó satisfecha con la “franqueza” del directivo y con su capacidad para continuar liderando la empresa en una etapa crucial para la industria tecnológica. Más allá de las explicaciones corporativas habituales, la decisión estuvo respaldada por información proporcionada por altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

“Para llegar a esta decisión, el Consejo recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y, basándose en dicha información, confía en que la restitución del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”, indicó.

Bajo el liderazgo de Huang, la compañía se transformó de un fabricante de tarjetas gráficas a uno de los actores más influyentes del mundo en inteligencia artificial, centros de datos y computación avanzada. Para la junta, mantener esa continuidad estratégica parece haber sido un elemento determinante.

“El Consejo considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA”, afirmó Harvey C. Jones, presidente del organismo, quien subrayó que el regreso del ejecutivo beneficia a accionistas, empleados, socios comerciales y clientes.

Nvidia aseguró que la compañía ha reforzado sus mecanismos de supervisión. La creación de un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, así como la futura incorporación de un director de cumplimiento normativo.

Trump respalda reincorporación

El presidente Donald Trump sostuvo que la decisión del gigante tecnológico Nvidia de reincorporar a Jensen Huang a la cabeza de la empresa no es un riesgo para la seguridad nacional, y aseguró que fue una "decisión correcta y apropiada".

"Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional. Asimismo, Nvidia debe continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de la empresa con los controles de exportación estadounidenses para garantizar que cumple con sus obligaciones legales", señaló Trump.

TLS