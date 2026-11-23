Jensen Huang volvió este lunes a la presidencia y a la dirección ejecutiva de Nvidia, once días después de dejar ambos cargos por el escándalo de su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa de Singapur.

La decisión se tomó en una reunión de la junta directiva de la compañía, que lo restituyó en los dos puestos que había abandonado el 12 de noviembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Empleados de Nvidia Aclaman a Jensen Huang al Regresar a su Puesto como CEO de la Compañía

Alice Huang trabaja en una empresa singapurense que es cliente de Nvidia y se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal de China. Esa sospecha convirtió la relación del empresario en un asunto de seguridad nacional para el principal fabricante de chips para inteligencia artificial de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a la cadena CNBC que estuvo "representado" en la reunión de la junta y que él mismo logró cerrar el acuerdo para el regreso de Huang. Afirmó que convenció a los consejeros y que estos se mostraron muy razonables.

Trump sostuvo que Huang no hizo nada malo al mantener la relación. Según el mandatario, el empresario no vendió nada que no debiera haber vendido, o al menos nada de lo que tuviera conocimiento.

También aseguró que se llevó a cabo una investigación bastante exhaustiva y que esta concluyó que Huang quedaba exonerado, aunque dijo no saber qué término prefieren usar. "Su negocio consiste en vender chips", añadió.

De acuerdo con Trump, la junta directiva de Nvidia pidió garantías sobre la amenaza a la seguridad nacional y se le ofrecieron, con base en lo que se sabe del caso. No precisó cuáles fueron esas garantías.

El episodio ocurre mientras el Gobierno de Trump busca limitar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial.

CT