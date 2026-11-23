Fausto "N", "El Chapo Isidro", fue detenido en Guasave, Sinaloa, la noche del viernes 20 de noviembre, en un operativo realizado por fuerzas de seguridad mexicanas con inteligencia de Estados Unidos. Con él cayeron su primo y segundo al mando, Germán "N", y su cuñado y operador financiero, José "N".

"El Chapo Isidro" era el líder del Cártel de Guasave, también conocido como Los Mazatlecos o la organización Meza-Flores, un grupo criminal mexicano dedicado al narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos.

Un aliado, no el núcleo del cártel

Fausto "N", vinculado con los Beltrán Leyva, encabezaba su propia red en Guasave. De acuerdo con versiones periodísticas, en la disputa por el Cártel de Sinaloa se había aliado con "La Mayiza" y con "Los Salazar" para hacer frente a "Los Chapitos".

Los que siguen libres

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo Guzmán" y cabezas de "Los Chapitos". La DEA ofrece hasta 10 millones de dólares por cada uno. Siguen libres y se cree que están replegados en los municipios del sur de Sinaloa.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, "Los Chapitos" son una facción del Cártel de Sinaloa que "facilita el tráfico y la producción ilícita de fentanilo". Los laboratorios controlados por Iván y Jesús Alfredo Guzmán son señalados de introducir a territorio estadounidense fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas.

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco". Con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, asumió el liderazgo tras la detención de su padre Ismael "El Mayo" Zambada y es ahora el líder de "Los Mayos", de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la actualidad, "Mayito Flaco" mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro. Permanece prófugo en México.

Aureliano Guzmán Loera, "El Guano". Es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y hermano del exlíder Joaquín Guzmán-Loera, alias "El Chapo". De acuerdo con versiones periodísticas, se cree que actualmente es aliado de sus sobrinos "Los Chapitos".

Bajo el amparo del Cártel de Sinaloa, la organización de narcotráfico de Aureliano Guzmán controla las rutas de contrabando de drogas desde Sinaloa, pasando por Sonora, hasta Estados Unidos, de acuerdo con el Tesoro estadounidense.

AMP