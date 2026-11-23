La Selección Mexicana Sub-17 enfrentará a Venezuela el viernes 27 de noviembre de 2026, en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial categoría Sub-17, que se disputa en Qatar.

El encuentro está programado para las 10:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 19:00 horas en Qatar. El partido se jugará en las instalaciones de Aspire Zone.

Este partido marcará el cierre de la primera ronda para el equipo mexicano, que buscará sumar puntos para conseguir su clasificación a los dieciseisavos de final.

El partido entre Venezuela y México está programado para las 10:00 horas, tiempo del centro del país, y, como ya te lo hemos informado en N+, podrá seguirse por TUDN, al igual que todos los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 a través de Canal 9, TUDN y ViX.

México busca su tercer título mundial Sub-17

La Selección Mexicana intentará conquistar su tercer campeonato mundial de la categoría, luego de obtener los títulos de 2005, en Perú, y 2011, cuando fue anfitriona del torneo.

La Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026 cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda forma parte del Grupo K, junto con Rumania, Camerún y Venezuela.

De acuerdo con el formato de competencia, los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

El torneo comenzó el 19 de noviembre y concluirá el 13 de diciembre de 2026.

PT