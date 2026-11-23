Elementos de la Policía de Jalisco, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales mantienen un operativo de vigilancia en la localidad de Tazumbos, en Jilotlán de los Dolores, en los límites con Michoacán, luego de que habitantes reportaran el avistamiento de varios drones sobrevolando distintas vialidades.

La movilización comenzó este domingo 22 de noviembre, después de que ciudadanos realizaron un reporte al número de emergencias 911 para alertar sobre la presencia de estos artefactos en la zona.

Tras recibir el aviso, un convoy integrado por elementos de la Policía Regional de Jalisco, personal de la Defensa y efectivos de la Comisaría municipal se trasladó hasta la calle Lázaro Cárdenas, donde se concentró parte de la vigilancia.

Las autoridades realizaron distintos recorridos por la zona y sus alrededores para tratar de localizar los drones señalados por los habitantes. No obstante, durante las revisiones no detectaron el sobrevuelo de ningún artefacto.

Pese a que no se confirmó la presencia de estos dispositivos, las corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen el despliegue de manera preventiva, con el objetivo de atender cualquier situación y mantener la seguridad de los pobladores.

Hasta el momento, no se han informado personas detenidas ni otros incidentes relacionados con el reporte.