Un hombre de 23 años fue detenido en la madrugada de este lunes, al presuntamente insultar y agredir físicamente a un Policía Municipal, quien realizaba una revisión a su acompañante, en la colonia Balderrama, al norte de Hermosillo.



El detenido, quien fue identificado como Román Ángel 'N', reaccionó de manera violenta cuando el oficial inspeccionaba a la persona que lo acompañaba, por lo que comenzó a insultarlo y luego lo golpeó y pateó.



La agresión ocurrió a las 01:21 de la mañana en el cruce de las calles Periférico Norte y General Piña, donde se desarrollaba la intervención policial que terminó con el arresto del joven.



Tras los hechos, Román Ángel 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito contra funcionarios públicos, así como resistencia de particulares, para que se determine su situación legal.