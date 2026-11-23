Choque Múltiple Deja 3 Personas Lesionadas en Matamoros, Tamaulipas
Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Marte R. Gómez y avenida del Niño
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Un choque múltiple registrado en el cruce de la avenida Marte R. Gómez y avenida del Niño, en Matamoros, dejó como saldo tres personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta presuntamente no respetó el señalamiento de alto y fue impactada por otra unidad. Tras el choque, un taxi fue proyectado hacia el carril contrario, donde terminó colisionando contra otra camioneta.
Los tres lesionados fueron trasladados a distintos hospitales; dos presentaban golpes leves, mientras que la pasajera del taxi sufrió lesiones de mayor consideración. Peritos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades.
Trascendió que los ocupantes de una de las camionetas involucradas se retiraron del lugar.