Un choque múltiple registrado en el cruce de la avenida Marte R. Gómez y avenida del Niño, en Matamoros, dejó como saldo tres personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta presuntamente no respetó el señalamiento de alto y fue impactada por otra unidad. Tras el choque, un taxi fue proyectado hacia el carril contrario, donde terminó colisionando contra otra camioneta.

Los tres lesionados fueron trasladados a distintos hospitales; dos presentaban golpes leves, mientras que la pasajera del taxi sufrió lesiones de mayor consideración. Peritos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades.

Trascendió que los ocupantes de una de las camionetas involucradas se retiraron del lugar.