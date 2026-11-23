Una pena de 10 años de prisión recibieron dos hombres que fueron encontrados culpables de transportar en un autobús de pasajeros, 9 mil 278 pastillas con fentanilo, luego de ser detenidos en un puesto militar de seguridad ubicado en Sonora.



Los sentenciados, identificados como Joss 'N' y Juan 'N', se desempeñaban como operadores de un autobús de pasajeros cuando fueron interceptados en diciembre de 2022 por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.



La detención ocurrió en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico Querobabi, en el municipio de Opodepe, donde las autoridades localizaron las 9 mil 278 pastillas que contenían fentanilo en el interior de una hielera azul.



Tras quedar a disposición del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República integró las pruebas correspondientes y, durante el juicio oral, acreditó su responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo, por lo que un juez dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión.