El vandalismo contra esculturas del Centro Histórico de Puebla alcanzó a la figura de Alex Lora ubicada en el Barrio de Analco, la cual sufrió el robo de sus manos y la guitarra.

La estatua de bronce fue instalada en el Corredor de Artistas Poblanos para conmemorar los 50 años de trayectoria del líder de 'El Tri'.

La escultura de tamaño real fue inaugurada el 25 de septiembre de 2018, sin embargo, la mañana de este 23 de noviembre amaneció sin sus manos y sin la guitarra icónica del cantautor poblano.

Este hecho generó gran indignación entre la ciudadanía y piden que este tipo de robos frenen para dejar de dañar las obras de los artistas.

Cabe destacar que esta pieza fue creada por el artista Alejandro Rivera Vilchis y se instaló en en la esquina de la avenida 3 Oriente y la calle 12 Sur, muy cerca del Puente de Ovando.

Además del robo, vecinos reportaron que la escultura presenta pintas en la base y la placa, por lo que piden la intervención de las autoridades para su restauración y que sancionen a los responsables.

Esta no sería la primera escultura de bronce vandalizada en el Centro Histórico de Puebla, una que es blanco de la delincuencia frecuentemente son las alas colocadas sobre la calle 6 Oriente también conocida como la calle de los Dulces y las que están en la zona del Parián.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vandalizan de Nueva Cuenta una Estatua de Bronce en el Centro Histórico de Puebla

También, en la Plaza de la Democracia, la obra dedicada a la escritora Elena Garro sufrió el robo de su brazo derecho.

En el corredor peatonal 5 de Mayo, la escultura del escritor y cronista Pedro Ángel Palou Pérez ha sufrido el robo de sus dos manos, de su libro y su pipa.

Se espera que el Ministerio Público tome cartas en el asunto para que se sancione a los responsables de estos hechos que dañan las obras de arte creadas en honor a personajes significativos en Puebla.

Con información de N+

MCS