Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron afectadas por un ataque de abejas registrado durante la mañana del sábado en las inmediaciones del embarcadero del parque La Encantada, en Zacatecas.

Los afectados, tres adultos y dos menores, recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de Protección Civil Estatal localizaron el enjambre en un domicilio de la colonia Herradura, a un costado del parque. Las abejas se encontraban dentro de un sillón abandonado.

Ante esta situación, el DIF Estatal anunció el cierre temporal del parque La Encantada durante el sábado, con el objetivo de permitir el retiro del enjambre y prevenir nuevos ataques.

Las autoridades tenían previsto reanudar las actividades en el parque durante el domingo 22 de noviembre.