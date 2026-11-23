Un choque entre un vehículo particular y un taxi se registró la mañana de este lunes sobre la carretera a Mandinga, en el municipio de Alvarado, en la zona de la Riviera Veracruzana.

De acuerdo con algunos testigos, el taxi salía de una calle y presuntamente se incorporó sin la debida precaución, justo cuando circulaba el automóvil particular con dirección al bulevar de la Riviera.

El accidente ocurrió este lunes 23 de noviembre y provocó el bloqueo parcial de dos carriles, por lo que los automovilistas tuvieron que utilizar el acotamiento para entrar y salir de Mandinga.

Personal de Tránsito acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas.