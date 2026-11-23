Choque entre Taxi y Auto Deportivo Colapsa el Tráfico en Carretera de Veracruz
Testigos indicaron que una unidad de transporte salió de una vialidad secundaria justo cuando otra avanzaba rumbo al bulevar
Escucha este artículo
Testigos indicaron que una unidad de transporte salió de una vialidad secundaria justo cuando otra avanzaba rumbo al bulevar
Escucha este artículo
Un choque entre un vehículo particular y un taxi se registró la mañana de este lunes sobre la carretera a Mandinga, en el municipio de Alvarado, en la zona de la Riviera Veracruzana.
De acuerdo con algunos testigos, el taxi salía de una calle y presuntamente se incorporó sin la debida precaución, justo cuando circulaba el automóvil particular con dirección al bulevar de la Riviera.
El accidente ocurrió este lunes 23 de noviembre y provocó el bloqueo parcial de dos carriles, por lo que los automovilistas tuvieron que utilizar el acotamiento para entrar y salir de Mandinga.
Personal de Tránsito acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas.