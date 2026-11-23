Un autobús del transporte público de la ruta Valle terminó dentro de un canal de cielo abierto y estuvo a punto de impactar un puesto ambulante de comida, luego de colisionar con otra unidad de la ruta Germinal por Bulevar, en el sector Santa Elena de Altamira.

Los hechos ocurrieron cuando ambas unidades circulaban sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, donde, de acuerdo con la información proporcionada, los conductores presuntamente se disputaban el pasaje, situación que habría derivado en la colisión.

Tras el impacto, el operador del autobús de la ruta Valle perdió el control y salió del camino, proyectándose contra el muro del canal hasta quedar dentro del mismo.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron peritos de Tránsito de Altamira, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.