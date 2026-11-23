Una escultura que representaba a la mariposa monarca desapareció de su sitio en Ciudad Victoria, apenas 12 días después de haber sido instalada.

La pieza, conocida como “Moma Armonía”, se encontraba sobre la avenida Rotaria. La obra fue colocada el pasado 8 de noviembre por representantes de cuatro clubes rotarios y es creación del artista Rich Arnauda.

Su instalación formaba parte del proyecto “TransformArte”, una iniciativa que utiliza el arte como herramienta para promover la salud mental, la transformación personal, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.

Inicia la temporada de viaje de la Mariposa Monarca

Cada otoño, una generación de mariposas monarca emprende un largo viaje desde Canadá y Estados Unidos hacia los bosques del centro de México. A diferencia de otras generaciones de su especie, estas mariposas tienen una característica que las distingue: viven mucho más tiempo, lo que les permite recorrer miles de kilómetros, refugiarse durante el invierno y comenzar el regreso hacia el norte cuando las condiciones son favorables.

Por esta longevidad, se les conoce como la generación Matusalén.

A diferencia de las generaciones que la preceden, estas mariposas tienen un ciclo de vida más largo, que les permite desplazarse hacia el sur al final del verano y durante el otoño, permanecer en México durante el invierno y comenzar el viaje de regreso hacia el norte en primavera.

Su larga vida está relacionada con los cambios fisiológicos que experimenta para afrontar el viaje y pasar el invierno. Mientras otras generaciones viven unas pocas semanas, estas monarcas pueden sobrevivir varios meses para completar parte de su ciclo migratorio.

Durante el recorrido, las mariposas atraviesan distintas regiones de Norteamérica. La distancia depende de su punto de partida y de la ruta que siguen, pero algunos ejemplares pueden recorrer más de 4 mil kilómetros antes de llegar a sus sitios de hibernación en México.

El destino principal de las mariposas monarca son los bosques de oyamel de Michoacán y el Estado de México, donde forman colonias sobre las ramas y los troncos de los árboles.

En estos santuarios, las condiciones de temperatura, humedad y protección del bosque les permiten reducir su actividad y conservar energía durante los meses más fríos. Con la llegada de la primavera, comienzan su desplazamiento hacia el norte, como parte del ciclo migratorio que conecta los ecosistemas de México, Estados Unidos y Canadá.