México podría cerrar una década con una de las reducciones de pobreza más significativas de su historia reciente. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la población en situación de pobreza por ingresos pasará de 35.3% en 2018 a 18.7% en 2028, una caída acumulada de 16.6 puntos porcentuales en diez años.

La proyección, retomada por la Secretaría de Hacienda en redes sociales, significa que alrededor de 18.7 millones de personas habrán dejado atrás esta condición al concluir el periodo, consolidando una tendencia descendente que comenzó tras la recuperación económica posterior a la pandemia.

Según los cálculos del organismo internacional, la pobreza por ingresos en México bajó de 35.3% de la población en 2018 a una estimación de 20% para 2026, y continuaría disminuyendo hasta ubicarse en 18.7% en 2028.

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Una década marcada por la mejora de los ingresos

El Banco Mundial identifica dos factores principales detrás de esta trayectoria: el crecimiento de los ingresos laborales reales y la expansión de los programas sociales. Es decir, más personas han visto mejorar su capacidad de compra gracias a mayores ingresos por trabajo y a las transferencias gubernamentales dirigidas a sectores vulnerables.

Sostuvo que estos elementos han contribuido no solo a reducir la pobreza, sino también a disminuir la desigualdad en el país.

Datos citados por el propio Gobierno federal muestran que el coeficiente de Gini, uno de los principales indicadores de desigualdad, pasó de 46 puntos en 2018 a 42.6 en 2024.

Oposición critica la estimación del Banco Mundial

Aunque el Gobierno federal destacó las proyecciones del Banco Mundial como una señal de avance en el combate a la pobreza, voces de la oposición y algunos analistas han llamado a interpretar los datos con cautela.

La principal crítica es que el Banco Mundial mide la llamada pobreza monetaria o por ingresos, a partir de un umbral de 8.30 dólares diarios ajustados por paridad de poder adquisitivo. Bajo este criterio, una persona sale de la pobreza cuando supera ese nivel de ingresos.

Han señalado que esta medición no incorpora otros factores relacionados con el bienestar de la población, como el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social o alimentación, variables que forman parte de la metodología multidimensional utilizada por México.

TLS