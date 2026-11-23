La economía de México creció 0.9% en el tercer trimestre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El Producto Interno Bruto (PIB) registró un avance anual de 3.3% en términos reales.

El INEGI detalló, en un comunicado, que durante el trimestre de julio a septiembre de 2026 el PIB de las actividades terciarias creció 1.2%; el de las secundarias, 0.4%, y el de las primarias, 0.3%.

A tasa anual, las actividades terciarias incrementaron 3.6%; las secundarias, 2.7%, y las primarias, 1.5%, en términos reales.

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