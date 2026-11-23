Si no aprovechaste el Buen Fin, noviembre te da una segunda oportunidad para comprar durante la temporada de descuentos y promociones antes de la Navidad. Durante el último fin de semana de noviembre tendrá lugar el Black Friday 2026 y el Cyber Monday, dos eventos que nacieron en Estados Unidos como una iniciativa para incentivar las compras en línea.

Si aún no tienes claras las diferencias entre el Black Friday y el Cyber Monday, debes saber que el "Viernes Negro" inició como una propuesta de los supermercados y tiendas de electrodomésticos para rematar los productos remanentes del año, mientras que el Cyber Monday nació en los e-commerce o tiendas en línea.

Dado que el Black Friday es el primero en ocurrir, de acuerdo con la agenda de la temporada, en una nota previa ya te adelantamos en qué modalidades aplicará esta jornada de ofertas y promociones.

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¿Cuándo empieza el Black Friday 2026 y Cuándo el Cyber Monday?

El Viernes Negro está calendarizado para realizarse el 27 de noviembre de 2026, dando paso al último fin de semana del mes, en departamentos como tecnología, electrodomésticos, hogar, viajes e incluso ropa y accesorios.

Se trata de la fecha posterior al Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos, y se ha extendido a México con tiendas que colocan descuentos y promociones previos a las compras decembrinas.

Para rematar la temporada de ofertas, el 30 de noviembre llega el Lunes Cibernético. Éste se celebra desde el 2005, cuando tuvo su primera aparición en Estados Unidos para incentivar el comercio electrónico.

A diferencia del Black Friday, que tiene ofertas en línea y en tiendas físicas, el Cyber Monday está enfocado sólo en e-commerce.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tras la pandemia se intensificaron las compras en línea, y entre los beneficios que mencionaron los clientes enumeraron los siguientes:

Ofertas. Disponibilidad de compra las 24 horas del día. Matemáticas fáciles. Menos tentaciones. Reseñas de los clientes. Alertas por Correo Electrónico. Descuentos rápidos. Comparación fácil.

¿Cuánto duran el Black Friday 2026 y el Cyber Monday?

En un inicio ambas iniciativas tenían una vigencia de 24 horas, toda vez que estaban pensadas para públicos distintos. Sin embargo, tras el auge del comercio electrónico, los comercios han optado por extender las promociones y mezclar ambos eventos.

De modo que el Black Friday suele extenderse por los tres días que dura el fin de semana, mientras que el Cyber Monday opta por durar un par de horas más para permitir a los clientes acceder a los descuentos online por un margen de tiempo mayor.

Aunado a Buen Fin que se celebró entre el 13 y 17 de noviembre de 2026 por iniciativa del Gobierno de México, noviembre se ha posicionado como la temporada de descuentos favorita de los mexicanos.