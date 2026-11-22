El periodista de investigación mexicano Humberto Padgett León murió, luego de una dura batalla contra una enfermedad, confirmó este domingo su esposa, la también comunicadora Mariel Ibarra.

A través de redes sociales, la reportera dio a conocer el deceso de su pareja, y señaló que partió en medio de sus seres queridos.

"Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias", menciona en su publicación.

A las condolencias se sumaron personajes del mundo político y del periodismo, como la presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros, quien lamentó su muerte en una publicación en la red social X. Describió su trayectoria como una carrera marcada por la valentía, el rigor y el compromiso con la verdad y con el periodismo de investigación.

En el mensaje, la alcaldesa envió condolencias a Mariel Ibarra, así como a los familiares y amigos del periodista, a quienes hizo llegar un abrazo solidario. La publicación incluyó una imagen con un moño negro y el nombre de Padgett León.

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett fue un periodista independiente que publicó diversos reportajes relacionados con narcotráfico y corrupción. Colaboró en medios como Grupo Fórmula y Grupo Imagen.

En 2017, durante una cobertura e investigación periodística, fue retenido, encañonado, amenazado de muerte, golpeado y despojado de sus pertenencias por sujetos armados, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México.

¿De qué murió Humberto Padgett?

Hasta el momento no se ha confirmado con precisión las causas de la muerte del comunicador, pero en 2024 se dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer de lengua.

En junio de 2026, tras un nuevo diagnóstico, informó que el cáncer reapareció en la lengua y se extendió al cuello, al pulmón izquierdo y a la pleura.

Según lo reportado por el propio comunicador, los médicos calificaron el cuadro como incurable y optaron por inmunoterapia para intentar contenerlo, aliviar el dolor y mantener su calidad de vida.