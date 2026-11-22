La Universidad Veracruzana (UV), región Coatzacoalcos-Minatitlán, informó que las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual, debido a las condiciones meteorológicas ocasionadas por el paso del frente frío número 8.

La medida busca prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal universitario ante las lluvias y condiciones climáticas previstas para la región sur de Veracruz.

La suspensión de actividades presenciales fue anunciada este domingo 22 de noviembre y aplicará durante el lunes 23 de noviembre. Asimismo, las actividades del personal técnico y manual, así como los servicios del módulo del SAISUV, permanecerán suspendidos.

La institución pidió a la comunidad universitaria mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las disposiciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

También en la zona norte las autoridades de la máxima casa de estudios en el estado informó que ante el pronóstico de efectos asociados al frente frío número 8, la universidad veracruzana determinó cambiar a modalidad virtual las actividades académicas y administrativas en la región Poza Rica-Tuxpan.

La medida busca evitar la movilización de estudiantes y personal universitario ante las condiciones meteorológicas que se esperan en la zona norte de la entidad.

También quedarán suspendidas las actividades del personal técnico y manual, así como la atención en el módulo del SAISUV.