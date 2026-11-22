Un hombre que presentó problemas de salud mientras se encontraba a bordo de una embarcación menor en aguas del Golfo de México fue auxiliado por personal de la Armada de México, en funciones de guardia costera.

La emergencia se registró cuando la embarcación se encontraba fondeada a aproximadamente siete millas náuticas del puerto de Veracruz, por lo que se solicitó apoyo para atender al tripulante.

Según la información recabada, se recibió una llamada de emergencia la cual movilizó a una embarcación tipo Defender con personal de Sanidad Naval a bordo.

Los elementos brindaron los primeros auxilios al hombre y lograron estabilizar su estado de salud. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su padecimiento ni sobre su traslado posterior a tierra firme.