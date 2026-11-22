Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo atendieron dos casos de violencia familiar el fin de semana.

El primero ocurrió en las calles Vicente Guerrero entre las calles 13 de Septiembre y Emiliano Zapata, de la colonia Antonio Méndez, del poblado Miguel Alemán.

La ofendida fue una mujer de 45 años quien reportó que su cónyuge estaba con actitud agresiva. Al llegar los elementos de la Policía Preventiva encontraron a Francisco Gaspar ’N’, de 46 años, gritando palabras altisonantes a su mujer, por lo que fue arrestado.

El viernes, también fue detenido Ramón Adolfo ‘N’, de 36 años, en las calles Gastón Cano Ávila y López Riesgo de la colonia Altares, por el delito de violencia familiar.

Según el informe policial el hombre le arrebató el teléfono celular a su expareja, una mujer de 31 años, para luego la chantajearla para regresárselo, por lo que fue detenido y se turnó al Ministerio Público.