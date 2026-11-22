La DEA Expresa Condolencias por los 4 Militares Muertos en Operativo contra 'Chapo Isidro'
La Defensa informó que los elementos viajaban a reforzar la seguridad en Guasave, Sinaloa
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La DEA expresó este domingo sus condolencias a las familias y a los compañeros de servicio de los militares mexicanos que murieron en el operativo para capturar a Fausto Isidro "N", alias "Chapo Isidro".
En su mensaje en X, dijo que la valentía y el sacrificio de los integrantes del Ejército Mexicano no serán olvidados, que sus pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y deseó que descansen en paz.
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La publicación no precisa cuántos militares murieron ni en qué circunstancias, y tampoco da detalles del operativo. Menciona a la Defensa, a la Embajada de Estados Unidos en México, a la SSPC y al Gabinete de Seguridad.
En ese mismo comunicado, la Defensa informó que Fausto Isidro "N", a quien identifica como jefe de la organización delictiva "Beltrán Leyva" y aliado del Cártel del Pacífico, facción "Mayos", fue detenido por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Con él fueron detenidos Germán N, alias "Serafín", su primo y segundo al mando del grupo, y José N, su cuñado y operador financiero. Los tres llegaron a las 5:20 de la mañana del 21 de noviembre a la Ciudad de México en una aeronave militar y fueron llevados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.
La dependencia detalló además que en el operativo murieron siete agresores y fueron detenidos ocho presuntos delincuentes: los tres trasladados a la capital y cinco que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, entre ellos Panfilo "N", primo hermano de "Chapo Isidro" y operador logístico de la organización. Aseguró un fusil Barrett calibre .50, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero. Hasta el momento, indicó, no hay reporte de afectaciones a personas ajenas a los hechos.
La Defensa afirmó que con estas acciones la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reafirman la decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada para salvaguardar la paz y la seguridad de la población.
Sobre los cuatro militares, la dependencia expresó sus condolencias y solidaridad a las familias, y se comprometió a mantener un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante el proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponda.
CT