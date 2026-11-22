La DEA expresó este domingo sus condolencias a las familias y a los compañeros de servicio de los militares mexicanos que murieron en el operativo para capturar a Fausto Isidro "N", alias "Chapo Isidro".

En su mensaje en X, dijo que la valentía y el sacrificio de los integrantes del Ejército Mexicano no serán olvidados, que sus pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y deseó que descansen en paz.

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La publicación no precisa cuántos militares murieron ni en qué circunstancias, y tampoco da detalles del operativo. Menciona a la Defensa, a la Embajada de Estados Unidos en México, a la SSPC y al Gabinete de Seguridad.